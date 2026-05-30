«После леща всё упало!»: Марат Башаров получил пощёчину от молодой избранницы в реалити-шоу

Об этом сообщает канал «Пятница!».

Башаров стал известен благодаря ролям в фильмах «Брат», «Брат-2» и «Олигарх». Сейчас артист участвует в реалити-шоу вместе с Борисовой, проверяя их пару на прочность.

Изначально пара демонстрировала идиллию в отношениях. В одном из прошлых выпусков Марат даже разыграл сцену ревности, чтобы выиграть крупную сумму в общий банк. Однако в новой серии артист приревновал Асю к Владу Топалову уже по-настоящему.

Конфликт закончился пощёчиной.

«После леща всё упало!» — прокомментировали ситуацию в шоу.

Игровая механика программы предполагает задания и конфликтные ситуации, которые проверяют чувства пар. Напряжение в союзе Башарова и Борисовой появилось именно из-за таких испытаний.

В новом выпуске на виллу реалити заселились ещё одни участники — певец Ираклий Пирцхалава и его бывшая жена Лена Гребенщикова. Пара решила дать чувствам второй шанс спустя 12 лет после развода. Всё это время они общались ради общих сыновей, а несколько месяцев назад решили воссоединиться. Супруги заселились на виллу после ухода Михаила и Ксении Стогниенко.