«Пошла жара». Откровенная фотосессия Евгении Медведевой в нижнем белье

Евгению Медведеву называли настоящей артисткой на льду. «Мемуары гейши», «Слышу – не слышу», «Анна Каренина», – это те программы, которые навсегда вошли в золотой фонд фигурного катания и раскрыли Медведеву с разных сторон. Соревновательная деятельность двукратной чемпионки мира и Европы приостановлена, но девушка по-прежнему продолжает удивлять поклонников. На этот раз в своей социальной сети Евгения поделилась откровенными фотографиями, тем самым вызвав бурные обсуждения под публикацией.

На снимках фигуристка позирует в нижнем белье. «Пошла жара», «Обожаю эти кадры», «Способна растопить лёд!», – восторженно отреагировали фолловеры Евгении.