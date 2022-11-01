«Пошла жара». Откровенная фотосессия Евгении Медведевой в нижнем белье
Евгению Медведеву называли настоящей артисткой на льду. «Мемуары гейши», «Слышу – не слышу», «Анна Каренина», – это те программы, которые навсегда вошли в золотой фонд фигурного катания и раскрыли Медведеву с разных сторон. Соревновательная деятельность двукратной чемпионки мира и Европы приостановлена, но девушка по-прежнему продолжает удивлять поклонников. На этот раз в своей социальной сети Евгения поделилась откровенными фотографиями, тем самым вызвав бурные обсуждения под публикацией.
На снимках фигуристка позирует в нижнем белье. «Пошла жара», «Обожаю эти кадры», «Способна растопить лёд!», – восторженно отреагировали фолловеры Евгении.
Напомним, что это – не первый раз, когда Медведева решается на смелые фотосессии. Весной этого года девушка отважилась на сотрудничество с мужским журналом MAXIM.
Фото: AP/Associated Press/East News