Пошел по рукам: нашедший пассию Артем Чекалин взял на руки некую блондинку и спровоцировал слухи о новом романе

Блогер Артем Чекалин после расставания с Лерчек изо всех сил пытается найти новую любовь. Еще вчера мужчину видели в компании некой брюнетки — с ней бывший муж Чекалиной поцеловался на камеру. А уже сегодня Артем дал повод для подозрения его в новом романе. На этот раз в объятиях знаменитости оказалась некая эффектная блондинка.

Накануне в Сети появились кадры с тем, как Чекалин целует загадочную брюнетку. Кадры облетели интернет, и все подумали, что у блогера намечаются серьезные отношения. Однако на следующий день он дал повод думать, что это была лишь мимолетная связь.

Так, в соцсеть попало видео, на котором Артем кружит на руках некую блондинку. Что связывает незнакомку и блогера, пока не известно. Однако судя по тому, как приятели обнимают друг друга, можно подумать, что их связывает нечто большее.

Ранее Блогершу Лерчек заподозрили в романе с рэпером Натаном. Она бросилась в объятия к артисту, когда тот пришел на общее с ней шоу.