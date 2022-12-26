«Поселились какие-то бродяги»: Квартиру Никаса Сафронова снова обокрали

Один и самых раскрученных российских живописцев, основатель авторского стиля Dream Vision Никос Сафронов предупреждает: бойтесь затевать авантюры с турецкой недвижимостью!

Некоторое время назад Никос решил купить в Турции сразу семь квартир - для шестерых сыновей и брата. Заплатил за каждую порядка 120 тысяч евро на стадии строительства, но за это время цены скакнули, и содержание жилища стало делом накладным.

Пока продавал, в квартиры вселились местные бомжи. Все изгадили, при этом выселить через полицию их оказалось невозможно. От назойливых гостей пришлось откупаться наличными.

Теперь настала очередь особняка в районе Махмутлара.

Он тоже строится, - рассказывает Сафронов, - но местные «зеленые» то и дело пишут жалобы: то там какие-то соколы летают, то какие-то ласточки гнездятся… Всякий раз нужно ехать и договариваться с чиновниками.

Последняя напасть случилась только что. Воры сняли со строящегося дома сигнализацию. А без нее местный муниципалитет не разрешает продолжать строительство.