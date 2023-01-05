«Поразительное противодействие системы»: стало известно о новых проблемах Ивана Урганта

Минувший год стал для Ивана Урганта настоящим испытанием. Так, вечернее шоу телеведущего убрали из эфира «Первого» канала, а самого мужчину перестали звать на светские мероприятия. Казалось бы, новость о том, что Иван появится в телеспектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти», должна поправить его положение дел. Но, как выяснилось, это не так.

По информации «Газеты.ru», новогоднюю новинку с участием Ивана удалили с YouTube-канала Гарика Харламова. Подробностями событий с порталом поделилась телекритик Арина Бородина. Выяснилось, что при попытке нажать на просмотр видео появляется уведомление о недоступности контента из-за «жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Group-IB».

«Телеспектакль стали верно удалять. Сегодня "Мульти-Пульти" нет и по ссылке даже там, где вчера было всего несколько тысяч просмотров. Вычищают все. Поразительное противодействие системы против популярной музыкальной сказки, на которой выросло несколько поколений детей в стране», — высказалась Бородина.

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