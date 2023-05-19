Популярный в Перми секс-шоп выставлен на продажу за миллион рублей

Популярный у пермяков магазин для взрослых на Сибирской улице вот-вот закроется. Владелец уже объявил о продаже бизнеса за 1 млн рублей.

Как сообщает портал Ura.ru, горожане отзываются о магазине как о самой интересной и необычной тематической торговой точке города-миллионника.

Помимо разнообразной секс-продукции здесь до недавнего времени можно было приобрести интимную уходовую косметику, массажные наборы и весьма хитроумные костюмы, которые любители ролевых игр приспосабливали для усиления ощущений.

Посетители также уверяют, что бывшие владельцы регулярно проводили мастер-классы, как для молодых людей, так и для девушек.

По словам собственника секс-шопа, продается по семейным обстоятельствам. Удастся ли новым владельцам поддержать реноме популярного заведения, покажет ближайшее будущее.