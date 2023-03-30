Попавший в больницу Садальский рассказал, что бы он сделал, став министром здравоохранения

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский вновь госпитализирован. В январе он уже лежал в Боткинской с сильным кровотечением. Сейчас Станиславу Юрьевичу нужны регулярные внутривенные уколы.

Сделать это при помощи стандартного медицинского оборудования в больнице весьма проблематично – у 71-летнего ветерана сцены незаметные, тонкие и хрупкие вены.

«Слава Богу, в госпитале, в котором делаю обследование, есть американский прибор», - такой подписью сопроводил маэстро свое больничное фото.

Прибор, который позволяет «найти мгновенно место для укола», так понравился Садальскому, что актер заявил буквально следующее: «Если бы я занимал пост министра здравоохранения, то отдал бы распоряжение закупить эти приборчики в каждую больницу России».