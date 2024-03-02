«Попадаешь от любви в зависимость»: актриса Екатерина Стриженова откровенно рассказала о женщинах

Актриса Екатерина Стриженова, которая сейчас играет в спектакле «Женщины Есенина», отметила, что в постановке есть сюжетные линии, связанные с реальной жизнью. В беседе с Мариной Райкиной в программе «Театральная среда» из пресс-центра «МК» артистка рассказала, что женщин можно разделить на два типа.

По словам Екатерины Стриженовой, спектакль «Женщины Есенина» пользуется успехом. Артистка рассказала, почему, на ее взгляд, постановка удачно сложилась.

«Во-первых, Есенин — это самый любимый, самый русский поэт. Нет человека, который не знает Есенина. Во-вторых, постановка сделана в клиповой манере: ощущение, что ты смотришь фильм, когда летят эпизоды: в сцене, которую мы играем, уже начинается следующая. В-третьих, спектакль непростой, но зритель берет из него все», — отметила Екатерина Стриженова.

Кроме того, актриса поделилась размышлениями о женщинах. По мнению Екатерины Стриженовой, их можно разделить на два типа.

«Женщин можно разделить на жен и любовниц. По психологии. Я даже не знала, что в моем окружении столько женщин, которые попадали в такую ситуацию — когда заводишь роман на работе, когда разница в возрасте, когда все время находишься под прицелом чужих глаз, когда попадаешь от любви в зависимость. И все это есть в спектакле», — рассказала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Стриженова пожаловалась на количество работы.