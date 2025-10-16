«Понятно, откуда такая неприязнь к России»: Виталий Бородин нашел компромат на Пугачеву и Галкина*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Алла Пугачева с 2011 года начали работать на Украину. Тогда звездная пара начала вести программу «Ранкова пошта».

Бородин нашел архивные отрывки со съемок. В 2011 году Пугачева и ее супруг вели шоу, которое является полным аналогом «Утренней почты» на «России-1». Программа транслировалась в эфире украинского канала «Интер».

«Системная работа по переориентации на Украину велась годами. Теперь понятно, откуда у Галкина* такая неприязнь к России — это не спонтанная реакция, а давно выстраиваемая позиция», — отметил Виталий Бородин.

По его мнению, артист приложил руку к изменению взглядов жены, которые долгое время были далеко не оппозиционными. Бородин добавил, что это пример того, как через культуру и медиа внедряются чуждые ценности.

Ранее Виталий Бородин возмутился, что Пугачева ежемесячно получает 105 тысяч рублей из бюджета.

