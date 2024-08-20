«Поняла, насколько будет сложно»: блогер Лерчек впервые раскрыла, почему боялась разводиться

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, откровенно рассказала о разводе с бизнесменом Артемом Чекалиным. В интервью для YouTube-канала «Респиратор Бабушкина» знаменитость впервые раскрыла, почему боялась расходиться с мужем.

Лерчек призналась, что боялась разводиться с Артемом Чекалиным после более 10 лет брака. По словам блогера, у нее был страх разрушения «картинки идеальной семьи» и снижения заработка.

«Когда начались разговоры о разводе, я поняла, насколько сложно мне будет потерять вот эту картинку идеальной семьи. Я умный человек и понимала, что, разумеется, это отразится на моем достатке. Но мы же не живем ради картинки, мы же не живем, чтобы не быть, а казаться, и я поняла, что неважно, станет ли мой заработок меньше, я все равно буду слушать себя в первую очередь, иначе я себе этого никогда не прощу», — поделилась Лерчек.

15 марта этого года стало известно, что знаменитость подала на развод. Лерчек отметила, что, несмотря на ее страхи, она пока не заметила снижения заработка. Более того, у нее появилось много предложений в новых проектах.

«Упал ли заработок? Пока я этого не увидела, честно скажу, но у меня столько энергии стало, столько предложений в других проектах. И я уверена, что и у Артема станет все еще лучше, чем было, что он реализует все свои идеи, потому что до этого большое количество времени занимала работа с блогом, сейчас у него появилось больше свободного времени», — высказалась блогер.

Напомним, Валерия и Артем Чекалины состояли в браке с 2012 года. У пары трое детей: 8-летние двойняшки Алиса и Богдан и двухлетний Лев. Летом 2024 года супруги развелись.

Ранее мы писали о том, что Лерчек заподозрили в романе с рэпером Natan после развода с Артемом Чекалиным.