«Понял, что это его предназначение»: Гарик Burito рассказал об увлечении семилетнего сына рыбалкой

Солист группы Burito стал гостем «Шутки Шоу» и рассказал о своем сыне в эфире «Юмор FM». Как признался Игорь Бурнышев, выступающий под псевдонимом Гарик Burito, его наследник Лука в два с половиной года поймал свою первую рыбу. Он научился этому благодаря видеороликам в Интернете.

«Поймал первую рыбку у нас на речке, на хлеб. И все, как только он увидел рыбу, он понял, что это его предназначение, сейчас мы ездим на рыбалку. Он уже поймал форель, карпа», – поделился артист.

Гарик отметил, что сын любит и зимнюю рыбалку. Пока он общается с рыбаками, отец сидит, укутавшись и ожидая улов. Сейчас сыну звезды семь лет.

«Луночку ему сделали, он «поставухи» поставил. Это такие удочки, которые заряжаешь, и потом рыбка сама попадает. У него есть фотографии, где он с форелью. Самая большая рыба, которую он поймал – 2, 3 кг. При этом только к рыбе такое отношение, как к добыче», – рассказал Burito в эфире «Юмор FM».

По словам артиста, его сын даже отказался от курицы, и теперь ест только рыбу. Мальчику просто жалко птиц. Звезда вспомнил, как наследнику принесли блюдо «Цыпленок табака», и он расплакался.

Ведущие шоу, среди которых был родной брат Гарика, Антон Бурный, настоящее имя Антон Бурнышев, отметили, что в звездной семье растет кормилец.