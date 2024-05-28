Опубликовано 28 мая 2024, 16:33
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Помощник Николая Носкова сообщил о самочувствии певца
Помощник Николая Носкова заявил, что 68-летний певец чувствует себя хорошо.
© Starface.ru
Помощник певца Николая Носкова Ильфат рассказал о самочувствии артиста. По его словам, у 68-летней звезды «все в порядке».
Комментарий представителя приводит газета «Известия».
«Хорошо себя чувствует, учитывая его положение», - сказал Ильфат.
Он пообещал, что концерты Носкова, которые были запланированы на июль, состоятся. Первое выступление певца пройдет в Краснодаре.
6 мая стало известно о лечении артиста в отделении пульмонологии. Состояние певца оценивали как средней тяжести. Он попал в больницу с пневмонией. 28 мая появилась информация о выписке Носкова. Сейчас он находится дома.
В 2017 году певец пережил инсульт. Недавнее лечение исполнителя осложнялось перенесенным инсультом и хроническими болезнями.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Газета «Известия»
Автор:Лилия Караева