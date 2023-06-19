Помощница 91-летнего певца Бедроса Киркорова стала дамой его сердца

В последнее время все внимание публики приковано к актеру Ивану Краско и певцу Бедросу Киркорову. Дело в том, что артистов подозревают в романе с молодыми помощницами.

Не так давно Бедрос представил публике 43-летнюю Олесю Иванову. В эфире одного популярного шоу женщина заявила, что помогает пожилому музыканту в лечении: она контролирует своевременный прием лекарств Киркоровым, а также измеряет его артериальное давление. При этом Иванова опровергла новость о предстоящей свадьбе с мужчиной и заявила, что является лишь помощницей Бедроса.

К слову, отец Филиппа Киркорова не спешит комментировать слухи о романе с Олесей. Певец обмолвился о том, что женщина заботится о нем и постоянно находится рядом.

Ранее молодая помощница 92-летнего Ивана Краско сообщила о ревности ее парня к актеру. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в семье 34-летней актрисы Паулины Андреевой произошел развод.