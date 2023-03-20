«Помогут только таблетки»: певица Слава просит подписчиков о помощи

В своих социальных сетях Анастасия Владимировна Сланевская регулярно делится с фолловерами информацией о своих творческих успехах и здоровье.

Недавно девушка призналась: Гладкая кожа и дежурная улыбка на лице вовсе не передают то, что на самом деле творится у неё внутри. Похоже, из-за постоянного стресса и отсутствия любви в её жизни, певица впала в депрессивное состояние

«Решилась и пошла к доктору! Диагноз – депрессия. Серотонин на исходе… Помогут только таблеточки <…> эх, если бы любимого мужчину найти, было бы гораздо легче», – подписывает Сланевская свое очередное фото.

Изображение, правда не очень депрессивное. На нём певица почти обнажена и кокетливо позирует наставленному на неё объективу. Из одежды только купальник розового цвета.

В комментариях по поводу психического состояния селебрити началась настоящая битва.

Одни — искренне поддерживает кумира, другие — иронично рекомендуют певице переключиться на что-то другое: вымыть дома полы, например, или отказаться от спиртного.