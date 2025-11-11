«Польза важнее, чем косяки»: Тутта Ларсен высказалась о поездке Киркорова в Горловку

Телеведущая Тутта Ларсен высказалась о знаменитостях, которые бывают в зоне специальной военной операции (СВО). В беседе с Kp.ru она поделилась мнением о Филиппе Киркорове, посетившем Горловку.

Она напомнила, что тогда многим это показалось странным, особенно на фоне предыдущего скандала с певцом. Однако ведущая считает, что важнее не причины, а результат.

«Та польза, которую он принес этим людям, она важнее, чем все те косяки, которые его в Горловку привели», — заявила Ларсен в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что Киркоров старался изо всех сил и для местных жителей, которые вряд ли бы попали на его концерт в других условиях, это выступление стало настоящим счастьем.

Ларсен также добавила, что поездки на Донбасс сильно меняют людей.

«Даже если ты туда едешь не совсем по своей воле, просто отбыть номер, очень высок шанс, что ты вернешься более хорошим человеком», – добавила звезда.

