«Поля чувствует время, она очень умный человек»: Данила Козловский высказался о Паулине Андреевой

Козловский стал известен благодаря ролям в фильмах «Духless», «Викинг», сериале «Мажор» и режиссёрской работе над картиной «Тренер». Паулина Андреева прославилась после съёмок в сериале «Метод», а затем снялась в фильмах «Вторжение» и «Союз Спасения».

В интервью Данила не скупился на комплименты в адрес актрисы. «Поля чувствует время, она очень умный человек», — поделился артист.

Козловский также затронул тему своей «отмены» и возвращения в российское кино. По словам актёра, это был непростой период, но он смог его преодолеть. «Нужно жить и не сдаваться», — отметил режиссёр.

Напомним, Данила Козловский и Паулина Андреева встречались несколько лет. Пара неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях и снималась в совместных проектах. Их роман был одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе, однако позже артисты расстались, сохранив тёплые отношения.