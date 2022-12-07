19:16, 07 декабря 2022
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Полуторогодовалый сын Арзамасовой и Авербуха совершил свой первый подвиг
Фотография ребенка звездой четы стала отличным подарком многочисленным поклонникам «Ледникового периода».
- Лев расправляется с бананом! Какая прелесть! Точная мамина копия! – вот лишь некоторые отклики на фото и видеосюжеты с участием малыша. Лёва, которому летом следующего года исполнится два годика, запечатлен в момент единоборства с огромным спелым бананом. В упоительной борьбе малыш вышел явным победителем.
Напомним, Елизавета и Илья долгое время никак не называли своего первенца, ограничиваясь ласкательными наречиями и прилагательными.
Родителям хотелось подобрать имя, которое бы максимально точно отражало характер ребенка. Наконец остановились на Льве.
В интернете на эту тему также ходит немало шуток. Большинство из них сходятся на том, что характер у малыша уже сейчас под стать царю зверей