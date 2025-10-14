«Получают славу и деньги за счет людей»: адвокат прокомментировал скандал вокруг участка Филиппа Киркорова

Адвокат Александр Добровинский высказался о скандале вокруг земельного участка Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале юрист заявил, что за счет певца кто-то пытается прославиться и получить деньги.

Комментируя ситуацию вокруг артиста, Александр Добровинский дал понять, что все это – дело рук недоброжелателей, желающих нажиться на скандале. При этом адвокат не стал отвергать обвинения в адрес Филиппа Киркорова.

«Существует несметное количество людей, желающих получить славу, известность, а, может быть, и деньги за счет публичных людей. К сожалению, так устроен мир, и этим пользуются не только в нашей стране», — заявил Александр Добровинский.

Напомним, 14 октября в СМИ появилась информация о том, что артиста обвинили в незаконном приобретении земельного участка на Москве-реке площадью 4,2 тыс. кв. метров. По данным источников, Филипп Киркоров приобрел береговую полосу еще в 2014 году и до сих пор выплачивает ипотеку. Однако, по мнению саратовского бизнесмена Глеба Рыськова, эта территория должна иметь статус общественной. Предприниматель обратился в Красногорский городской суд с требованием признать сделку недействительной.

Сам Филипп Киркоров пока никак не комментировал эту информацию.

