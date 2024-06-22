Получает деньги за русофобские высказывания: раскрыты источники доходов Максима Галкина*

В 2022 году шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) уехал из России в Израиль вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Артист гастролирует за рубежом: в своих выступлениях он неоднократно шутил на тему политики, причем его высказывания были зачастую антироссийскими. Продюсер Павел Рудченко предположил, что юморист может получать деньги от Запада.

Продюсер считает, что Галкин* в меньшей степени относится к ситуации вокруг России и Украины идеологически. Скорее он пытается заработать на своих высказываниях.

«Я думаю, может быть и западное финансирование, и финансирование от покинувших страну олигархов. Галкин* вряд ли будет брезговать», — подчеркнул Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

После отъезда из России шоумен столкнулся с падением доходов. Его гонорары несравнимы с теми, которые он получал на Родине. Но Галкина* и Пугачеву нельзя назвать бедными: артисты успели накопить внушительное состояние, рассказывал продюсер.

Ранее актер Сергей Никоненко высказался о причинах «русофобских острот» уехавшего из России шоумена. Он считает, что мужем Примадонны движут не идейные убеждения, а «вполне себе коммерческий интерес».

*(признан иноагентом на территории РФ)