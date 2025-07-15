Положила голову на плечо и романтично написала: кем оказался таинственный спутник Анны Седоковой

Певица Анна Седокова опубликовала новое фото в соцсетях и удивила фанатов романтичным настроением. На снимке звезда положила голову на плечо незнакомцу и призналась ему в любви. Подписчики исполнительницы стали подозревать ее в новом романе, однако все оказалось куда прозаичнее.

Седокова решила раскрыть карты, вероятно, не оценив шумиху вокруг себя и начавшиеся догадки поклонников. После публикации фото с незнакомцем, у которого в кадре фигурировало только плечо, Анна показало изображение целиком.

Как выяснилось, никакого нового романа певица не заводила. Рядом с ней сидела старшая дочь Алина Белькевич. Мама и девушка сделали совместное селфи во время встречи.