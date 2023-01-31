Полное несоблюдение санитарных норм: Юлия Ковальчук против испанского педикюра

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне успешная телеведущая и певица Юлия Ковальчук, по ее словам, предпочитает отдыхать на Средиземном море.

Как сообщает издание Газета.ru, даже сейчас, во время мертвого сезона, она релаксирует в Испании вместе с супругом – артистом и писателем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочкой Амелией.

Юлию не пугает ни погода, ни политика, ни цены. Однако причина для беспокойства все же есть. И причина эта довольно неожиданная.

Семья столкнулась с полным несоблюдением принятых в Росси санитарных норм в косметических салонах.

В местных салонах красоты просто не знают, что инструменты для маникюра и ванночки нужно стерилизовать перед каждым новым клиентом.