13:54, 31 января 2023
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Полное несоблюдение санитарных норм: Юлия Ковальчук против испанского педикюра
Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне успешная телеведущая и певица Юлия Ковальчук, по ее словам, предпочитает отдыхать на Средиземном море.
Как сообщает издание Газета.ru, даже сейчас, во время мертвого сезона, она релаксирует в Испании вместе с супругом – артистом и писателем Алексеем Чумаковым и пятилетней дочкой Амелией.
Юлию не пугает ни погода, ни политика, ни цены. Однако причина для беспокойства все же есть. И причина эта довольно неожиданная.
Семья столкнулась с полным несоблюдением принятых в Росси санитарных норм в косметических салонах.
В местных салонах красоты просто не знают, что инструменты для маникюра и ванночки нужно стерилизовать перед каждым новым клиентом.
- С огромным трудом мне удалось найти русскую девочку, которая все делает как надо! – сообщила Юлия Ковальчук своим подписчикам.
Источник фото:https://www.youtube.com/@ELLO
Источник:Газета.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: