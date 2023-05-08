«Полно было секса»: солист группы «Челси» поделился подробностями о бурной молодости

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов разоткровенничался на YouTube-канале Яны Чуриковой о совместном времяпрепровождении с участниками «Фабрики звезд-6».

Организаторы пытались сдерживать темпераментных «фабрикантов» и запрещали им проносить в помещение спиртное. Не поощрялись и интимные связи межу участниками.

Тем не менее, как пишет Газета.Ru, нравы на «Фабрике» царили самые распущенные. Вот, в частности, что рассказал сам Архипов:

«Нормально все, полно было секса. У меня был в комнате, где микрофон стоял, в студии: там точно никто не снимал. Там была боковая камера, которая снимала портрет и все. Мы там бухать умудрялись».

Музыкант вспоминает, как на одной тематической вечеринке певица Зара поднесла ему «морсик», который на самом деле оказался водочным коктейлем с клюквой.

«Смотрю, все уже косенькие сидят. Я повеселел, перелили пузырь в графин с морсом, едим соленья, потихоньку нас накрывает, начинается бред какого-то сумасшедшего, все несут чушь».

История выплыла наружу, руководство пыталось выяснить имена зачинщиков пьянки. Но, как уверяет Архипов, «никто никого не сдал».