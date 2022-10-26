Полненькая хохотушка из сериала «Воронины» сильно похудела и покрылась морщинами

Актриса Юлия Куварзина сильно похудела и покрылась морщинами, хотя многие поклонники помнят ее полненькой хохотушкой. В новом виде звезда сериала «Воронины» появилась в шоу «Звезды сошлись».

47-летняя актриса изменилась до неузнаваемости: Куварзина откровенно состарилась.

Оператор то и дело показывал лицо актрисы крупным планом. Можно было рассмотреть, что вокруг глаз образовались глубокие морщины, заметны потускневшие волосы.

В последнее время Куварзина работала в Театре на Таганке и редко появлялась на публике.

ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News