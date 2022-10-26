17:35, 26 октября 2022
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Полненькая хохотушка из сериала «Воронины» сильно похудела и покрылась морщинами
Актриса Юлия Куварзина сильно похудела и покрылась морщинами, хотя многие поклонники помнят ее полненькой хохотушкой. В новом виде звезда сериала «Воронины» появилась в шоу «Звезды сошлись».
47-летняя актриса изменилась до неузнаваемости: Куварзина откровенно состарилась.
Оператор то и дело показывал лицо актрисы крупным планом. Можно было рассмотреть, что вокруг глаз образовались глубокие морщины, заметны потускневшие волосы.
В последнее время Куварзина работала в Театре на Таганке и редко появлялась на публике.
ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия КараеваТеги: