«Полная катастрофа»: третий сезон культового сериала «Эйфория» с Зендаей разгромили критики и зрители

Зендая стала известна благодаря роли в фильмах «Дюна» и «Человек-паук», а также главной роли в сериале «Эйфория», где она играет наркоманку Ру.

Премьера третьего сезона состоялась 12 апреля после почти четырёхлетнего перерыва. По сюжету прошло пять лет — школьные годы героев остались позади, персонажи повзрослели и разлетелись в разные стороны. Ру, Нейт (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини) серьёзно изменились за это время.

Однако временной скачок не спас сериал от провала. Критики и пользователи соцсетей активно обсуждают новый сезон, отмечая разваливающийся сюжет, слабых персонажей и чрезмерное количество шокирующих сцен.

«Полная катастрофа», — пишут зрители в социальных сетях.

Напомним, первый сезон «Эйфории» вышел летом 2019 года и мгновенно стал культовым. Финал второго сезона состоялся почти четыре года назад.