Полина Гагарина раскрыла, как выглядит Мария Ржевская спустя 20 лет

Полина Гагарина поехала на отдых на Мальдивские острова, где ее ждал неожиданный сюрприз – случайная встреча с Марией Ржевской.

Сделав фотографию на память, Гагарина иронично подписала: «узнали?». Подписчики активно начали обсуждать девушку, однако большая часть узнала Марию.

Ещё в 2003 году Мария Ржевская принимала участие в «Фабрике звезд». Она взяла пятое место, а в сердцах зрителей отпечаталась песней «Когда я стану кошкой».

Отмечается, что Ржевская после шоу год выступала на сцене. Вскоре после того, как она сыграла свадьбу с топ-менеджером компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым, появилась дочь Лиза. Супруги решили переехать в Великобританию в 2009 году, где Ржевская добилась актерского образования и продолжила играть в театре и кино.