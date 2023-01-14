Полина Гагарина раскрыла, как выглядит Мария Ржевская спустя 20 лет
Раскрыта внешность Марии Ржевской спустя 20 лет.
Полина Гагарина поехала на отдых на Мальдивские острова, где ее ждал неожиданный сюрприз – случайная встреча с Марией Ржевской.
Сделав фотографию на память, Гагарина иронично подписала: «узнали?». Подписчики активно начали обсуждать девушку, однако большая часть узнала Марию.
Ещё в 2003 году Мария Ржевская принимала участие в «Фабрике звезд». Она взяла пятое место, а в сердцах зрителей отпечаталась песней «Когда я стану кошкой».
Отмечается, что Ржевская после шоу год выступала на сцене. Вскоре после того, как она сыграла свадьбу с топ-менеджером компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым, появилась дочь Лиза. Супруги решили переехать в Великобританию в 2009 году, где Ржевская добилась актерского образования и продолжила играть в театре и кино.
Соцсети Полины Гагариной