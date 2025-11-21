Полина Диброва впервые отреагировала на новости, что экс-муж собирается сделать ей предложение

Модель Полина Диброва впервые отреагировала на слухи, что бывший муж Дмитрий собирается сделать ей предложение. Услышав об этом от журналистов, она рассмеялась и дала понять, что об этом не может идти речи. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях в Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий хочет вернуть бывшую супругу в Новый год. Поговаривали, что Полина уже успела расстаться с Романом Товстиком, поэтому вполне вероятно ей будет интересно сойтись с телеведущим. Однако, скорее всего, это всего лишь слухи. Когда Диброва услышала от журналистов эти новости, то лишь посмеялась.

Также СМИ выяснили, что модель все же состоит в отношениях с Товстиком. Более того, они живут вместе и воспитывают детей друг друга. А Дмитрий Дибров тем временем находится на Бали и отбивается от хейтеров. Телеведущий попал в большой скандал – телевизионщики засняли его на улице с расстегнутой ширинкой.

Оправдываясь за поведение, Дмитрий заявлял, что не понимает своей вины. По его мнению, любой человек мог забыть застегнуть ширинку после посещения туалета. Вот только выходил он из машины, а не из уборной. А также телеведущий не пояснил, почему был без белья.

Ранее стало известно, что Полина Диброва зарабатывает миллионы после скандального развода.