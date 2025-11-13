Покупала поддельные люксовые вещи для Лерчек: стилиста Эльвиру Янковскую оставили под стражей в СИЗО

Стилиста Эльвиру Янковскую обвиняют в мошенничестве. Она покупала вещи для звездных клиентов на рынке «Садовод» вместо того, чтобы делать это в заграничных бутиках. Женщина находится под стражей. Сторона защиты хотела добиться смягчения меры пресечения, однако это ей не удалось, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

По информации журналистов, суд отклонил апелляционную жалобу на арест Янковской. Изначально женщине избирали меру пересечения в виде подписки о невыезде, однако Эльвира не явилась на заседание 30 сентября, из-за чего ее впоследствии и арестовали.

По версии следствия, Янковская причастна к семи эпизодам мошенничества. Она продавала контрфактную продукцию брендов Prada, Hermes и Christian Dior российским знаменитостям под видом оригиналов.

Свои услуги она предлагала и блогерше Валерии Чекалиной, которая сейчас находится под домашним арестом из-за дела о выводе денежных средств за границу.