Покорил сразу: что подарил Иосиф Кобзон на первом свидании своей жене Нелли

Народный артист СССР Иосиф Кобзон в 1971 году женился на Заслуженном работнике культуры РФ Нелли Дризиной. Их брак оборвался в 2018 года, когда певец умер от онкологического заболевания. Женщина рассказала о совместной жизни с артистом и о том, как он удивил ее на первом свидании.

Молодые люди познакомились в Москве, но Нелли тогда жила в Санкт-Петербурге, и Иосиф уже на первом свидании отправился к ней в Северную столицу на поезде.

Мама Нелли тогда сказала, что такого жениха можно принять, если он приедет с цветами, а если с бутылкой водки — то его отправят обратно.

«Иосиф привез 50 розовых гвоздик. Это было поразительно, так как в Петербурге таких цветов было не достать», — рассказала женщина в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

В этом браке у Иосифа Кобзона родились сын Андрей и дочь Наталья.

Ранее вдова Кобзона вспомнила, как певец входил в захваченное террористами здание на Дубровке при теракте в 2002 году. Несмотря на это, артист был тверд в решении помочь в разрешении ситуации с захватом заложников.