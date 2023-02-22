Поклонники Агаты Муцениеце накинулись на Прилучного

Роскошный день рождения, о котором совсем недавно рассказала 27-летняя Зепюр Брутян, похоже, разозлил ту часть поклонников Прилучного, которые симпатизировали его первой супруге.

Как известно, от Агаты Муцениеце у Павла есть сын Тимофей и дочь Мия.

Ни огненное шоу, ни детские подарки, которыми было отмечено 27-летие нынешней жены актера, подписчиков не впечатлили.

Посыпались обвинения в хвастовстве. Кто-то даже припомнил, что Павел пропустил недавнее 10-летие Тимофея.

Напомним, после расставания с прибалтийской фотомоделью у Прилучного резко пошатнулось здоровье.

Сразу после развода в феврале 2020-го актер получил сердечный приступ.

Позже у Прилучного обнаружили опухоль, которая потребовала срочной госпитализации.