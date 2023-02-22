Поклонники Агаты Муцениеце накинулись на Прилучного
Поклонники Агаты Муцениеце приревновали Прилучного к Зепюр Брутян.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@FAMETIMETV»
Роскошный день рождения, о котором совсем недавно рассказала 27-летняя Зепюр Брутян, похоже, разозлил ту часть поклонников Прилучного, которые симпатизировали его первой супруге.
Как известно, от Агаты Муцениеце у Павла есть сын Тимофей и дочь Мия.
Ни огненное шоу, ни детские подарки, которыми было отмечено 27-летие нынешней жены актера, подписчиков не впечатлили.
Посыпались обвинения в хвастовстве. Кто-то даже припомнил, что Павел пропустил недавнее 10-летие Тимофея.
Напомним, после расставания с прибалтийской фотомоделью у Прилучного резко пошатнулось здоровье.
Сразу после развода в феврале 2020-го актер получил сердечный приступ.
Позже у Прилучного обнаружили опухоль, которая потребовала срочной госпитализации.