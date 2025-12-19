«Похожи, как отец с дочкой»: редкий выход Игоря Николаева с женой Юлей Проскуряковой обернулся конфузом

Юлия Проскурякова вышла в свет вместе с мужем, композитором Игорем Николаевым и стала объектом насмешек в Сети. Пользователи раскритиковали наряд актрисы.

Проскурякова редко появляется на светских мероприятиях в компании знаменитого супруга, поэтому каждый выход пары активно обсуждается поклонниками.

На премьеру фильма «За Палыча! -2» Николаев пришел в рокерской куртке-косухе, а 43-летняя Юлия поддержала его стиль, заправив широкие брюки в сапоги с острыми носами. Образ она при этом дополнила розовым жакетом и маленькой сумочкой со стразами.

В Сети выбор звездного семейства не одобрили. Многие раскритиковали не только одежду, но и внешность пары.

«Похожи, как отец с дочкой. Круглолицые, розовощекие»; «Теперь хоть у Николаева усы и волосы одного цвета», - приводит Kp.ru комментарии пользователей.

При этом больше всего досталось Юлии. Пользователи с иронией отметили, что этот розовый пиджак Николаев якобы носил еще в 90-х.

«Ну и штаники»; «Что за шаровары на ней?»; «Молодая женщина, а одевается – ужас», - высмеяли Проскурякову комментаторы.

Ранее подруга Проскуряковой рассказала, что та уже привыкла к едким комментариям в Сети. По ее словам, жене музыканта не дает покоя его бывшая теща. Женщина якобы нанимает людей, чтобы испортить жизнь Юлии.