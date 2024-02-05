«Похожа на потрепанную цыганку с вокзала»: Ляйсан Утяшева оконфузилась в новом образе

Телеведущая Ляйсан Утяшева устроила фотосессию в фиолетовом наряде с платком на голове. Она добавила к яркому образу золотые аксессуары, но поклонники в соцсетях назвали ее «цыганкой».

Знаменитость поделилась фотографиями со съемок четвертого выпуска реалити-шоу «Выжить в Самарканде». На одной из них 38-летняя Ляйсан предстала в элегантном монохромном образе фиолетового цвета.

Телеведущая была в трикотажном топе, жакете с золотыми акцентными пуговицами, мини-юбке, плотных колготках и туфлях на каблуках. Завершили образ платок на голове, золотые цепи, браслет и стильные солнцезащитные очки. С распущенными волосами и уверенной осанкой она горделиво смотрела в камеру.

«Первый наряд в духе бренда Versace. Бунтарский, немного ретро, но такой обаятельный... Несмотря на то, что этот образ монохромный, его можно долго рассматривать — мы, как обычно, постарались над деталями», — рассказала Утяшева.

Однако не все поклонники оценили выбор знаменитости. Некоторые высказали свое недовольство, считая образ «вульгарным».

«Образ в стиле Версаче? А мне кажется, похожа на потрепанную цыганку с вокзала», «В фиолетовом вообще ни о чем», «Откуда такая одежда? Жесть», — пишут в комментариях.

Несмотря на разнообразные мнения, стоит отметить, что Ляйсан Утяшева остается верной своему уникальному стилю и не перестает удивлять своих поклонников стильными образами.

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