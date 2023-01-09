22:41, 09 января 2023
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Похороны Алибасова превратятся в праздник
Знаменитый бизнес-тренер Бари Алибасов-младший буквально огорошил мир новым проектом.
Он пообещал превратить похороны своего отца – одного из основоположников советского джаза (группа «Интеграл») и стиля диско (группа «На-на») Бари Каримовича Алибасова – во всенародный праздник.
- Я достаточно хорошо разбираюсь во вкусах отца. – заявил Алибасов-младший. – И сделаю все так, чтобы папе понравилось!
Впрочем, креативный сын тут же поспешил успокоить поклонников творчества семьи Алибасовых: с 75-летним маэстро все в порядке, он чувствует себя хорошо и никакие передозировки виагры, падения с лестниц в пьяном виде и «психозы Корсакова» ему не страшны.
- Я все подготовлю, - улыбается Бари-младший, - а хоронить отца будут его правнуки.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: