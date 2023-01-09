Похороны Алибасова превратятся в праздник

Знаменитый бизнес-тренер Бари Алибасов-младший буквально огорошил мир новым проектом.

Он пообещал превратить похороны своего отца – одного из основоположников советского джаза (группа «Интеграл») и стиля диско (группа «На-на») Бари Каримовича Алибасова – во всенародный праздник.

Я достаточно хорошо разбираюсь во вкусах отца. – заявил Алибасов-младший. – И сделаю все так, чтобы папе понравилось!

Впрочем, креативный сын тут же поспешил успокоить поклонников творчества семьи Алибасовых: с 75-летним маэстро все в порядке, он чувствует себя хорошо и никакие передозировки виагры, падения с лестниц в пьяном виде и «психозы Корсакова» ему не страшны.