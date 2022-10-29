16:58, 29 октября 2022
1 мин.
Похоронившая грудного сына Асель Аскар рассказала о странных ощущениях в животе
Трагедия случилась с восьмимесячным сыном актрисы Асель Аскар. Малыш скончался из-за последствий болезни. Проводившая недавно прямой эфир Аскар со слезами на глазах поделилась с подписчиками о своих странных ощущениях в животе.
Дело в том, что артистка будто чувствует своего покойного ребенка в животе. Это похоже на толчки внутри под сердцем. По словам девушки, такие иллюзии наносят ей душевные муки.
Фото: freepik