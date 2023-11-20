Боня сообщила, что хотела после операции выглядеть как на фото в возрасте 6 лет

Блогер Виктория Боня рассказала, что перед операцией показывала хирургу фотографию, где ей шесть лет. Она хотела, чтобы доктор повторил внешность: и у врача это получилось, считает знаменитость.

Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Боня посетила премьеру сериала режиссера Константина Богомолова «Кеша должен умереть», где в очередной раз рассказала об операции.

Журналисты спросили: «Когда вы приходили к хирургу, вы какую-то фотографию показывали, на кого хотите быть похожей?»

На это Боня ответила: «Конечно, показывала. Показывала свою фотографию, когда я была шестилетним ребенком. Я хочу именно так. Мне кажется, он сделал именно это».

Ранее 43-летняя блогер призналась, что сделанная за 19 млн рублей операция окупилась. При этом звезда не раскрыла, каким образом заработала на хирургическое вмешательство.

Операция прошла в сентябре. Боня говорила о желании сделать «лисьи глазки», как у модели Беллы Хадид, и избавиться от эффекта уставшего лица. Во время операции врач также сделал коррекцию размера и формы губ.