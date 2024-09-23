Показы пройдут на фоне старинных замков: в Москве состоится VIII сезон Недели моды Magic Fashion Week

В Москве состоится VIII сезон Недели моды Magic Fashion Week. Он пройдет в театре имени Н.В. Гоголя. Зрителей перенесут в эпоху старинных замков, на фоне которых будут проходить показы современных коллекций.

Magic Fashion Week пройдет 19 октября на основной сцене театра. Коллекции осень-зима представят дизайнеры из России и дружественных стран.

В показах примут участие отечественные звезды театра и эстрады. Некоторые из них станут участниками дефиле. В разное время в качестве моделей на подиуме MFW были актрисы Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, певцы Шура, Владимир Левкин и другие.

На Неделе моды свои коллекции представят дизайнеры Анна Лукьянова, Надежда Шибина, Анна Гусева, Наталия Сосновская, Elena Mur, Светлана Грилео, Галина Mакаренко, Ольга Еремина, Наталья Рязанова, Лада Левина и Абрамкина Инна, Юлия Владыкина, Юлия Джемова, Марина Петровская, Светлана Анохина и Irina Akulina.

Необычный дизайн сцены создавался арт-директором проекта Надеждой Шибиной. Организаторы Magic Fashion Week обещают соединить будущее и прошлое – старинные замки и современные коллекции. Билеты на модное шоу продаются на сайте театра.