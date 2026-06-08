«Пока жизнь не сунет носом в грязь, не узнаешь, каков ты»: Дарья Донцова рассказала о работе уборщицей в юности

Дарья Донцова — одна из самых известных российских писательниц, чьи детективные романы издаются миллионными тиражами. У автора сотни поклонников по всей стране. Но путь к успеху был непростым.

В молодости Донцовой пришлось столкнуться с настоящей нищетой. Она осталась одна с маленьким сыном, и нужно было любыми способами зарабатывать на жизнь. В студенческие годы будущая звезда литературы была вынуждена работать уборщицей, чтобы обеспечить себя и ребенка.

Вспоминая те непростые времена, писательница поделилась жизненной философией. «Пока жизнь не загонит в угол и не сунет носом в грязь, не узнаешь, каков ты», — призналась Донцова. Эти слова отражают весь опыт, через который ей пришлось пройти на пути к успеху. Сегодня Дарья Донцова — автор десятков бестселлеров, но тяжелый период юности она не забывает.

Недавно в Самаре прошел большой книжный фестиваль «Время читать: Игра в классики», гостьей которого стала Дарья Донцова. В областной научной библиотеке собрались сотни любителей книг. Помимо Донцовой, в мероприятии приняла участие известная писательница и публицист Татьяна Толстая.