19:06, 03 февраля 2023
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«Пока под наблюдением»: подробности о последствиях инфаркта Игоря Николаева
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Обновившаяся информация личной страницы Игоря Николаева свидетельствует о том, что жизни культового исполнителя более ничего не угрожает.
Многочисленные поклонники певца смогут, наконец, спасть спокойно: недавняя новость о критическом состоянии Игоря оказалась сильно гиперболизирована.
Судя по всему, музыканта совсем скоро выпишут и он сможет вернуться домой.
Как сообщает Пятый канал, здоровье исполнителя стабилизировалось, и теперь его смогут перевести из блока в палату.
«Пока еще полностью не восстановился, остается под наблюдением врачей», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, на днях супруга Юлия Проскурякова заявила, что мужа госпитализировали с инфарктом.
Источник:Пятый канал
Автор:Кирилл ЗенковТеги: