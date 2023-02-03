«Пока под наблюдением»: подробности о последствиях инфаркта Игоря Николаева

Обновившаяся информация личной страницы Игоря Николаева свидетельствует о том, что жизни культового исполнителя более ничего не угрожает.

Многочисленные поклонники певца смогут, наконец, спасть спокойно: недавняя новость о критическом состоянии Игоря оказалась сильно гиперболизирована.

Судя по всему, музыканта совсем скоро выпишут и он сможет вернуться домой.

Как сообщает Пятый канал, здоровье исполнителя стабилизировалось, и теперь его смогут перевести из блока в палату.

«Пока еще полностью не восстановился, остается под наблюдением врачей», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, на днях супруга Юлия Проскурякова заявила, что мужа госпитализировали с инфарктом.