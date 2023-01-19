«Пока не могу все рассказать»: беременная Зепюр Брутян вышла на связь после своего исчезновения

После развода с известной актрисой Павел Прилучный обрел новое счастье с Зепюр Брутян. Отношения пары развиваются настолько стремительно, что, поговаривают, избранница артиста в скором времени подарит ему наследника. Вот почему к Зепюр возросло внимание публики и прессы. Однако за минувшую неделю девушка успела всех не на шутку испугать: она перестала выходить на связь с поклонниками и делать публикации в социальной сети. Фолловеры были обеспокоены: неужели будущая мамочка почувствовала ухудшение в своем здоровье? Чтобы предотвратить ложные домыслы, Брутян наконец-то сделала заявление.

По словам знаменитости, в этом месяце у нее плотный рабочий график, из-за которого она не успевает пользоваться социальными сетями. Сейчас Зепюр снимается в трех проектах, но раскрывать интригу и делиться подробностями супруга Прилучного не стала.

«Дорогие мои! Я не пропала! Просто месяц очень насыщенный. Сейчас у меня 3 важных проекта, о которых я вам расскажу чуть позже! Руки чешутся сейчас написать и рассказать, но пока не могу», — заинтриговала девушка.

К слову, подобная новость очень обрадовала поклонников звезды, и многие из них посоветовали Брутян не нагружать себя работой во время беременности.

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