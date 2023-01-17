«Подумай о здоровье»: Агата Муцениеце изнуряет себя диетами

Последствия новогодних праздников всегда сказываются на фигуре людей. Особенно тяжело эти изменения принимают девушки, которым всегда важно выглядеть неотразимо. Не стала исключением и Агата Муцениеце. В социальной сети актриса пожаловалась на лишние три килограмма и сообщила, что ей пришлось сесть на жесткую диету.

Сейчас экс-супруга Прилучного находится вместе с детьми на отдыхе в ОАЭ, но, кажется, насладиться им сполна Агата не сможет. Знаменитость уже отказалась от местных сладостей и регулярно выкладывает фотографии из тренажерного зала отеля.

Несмотря на суровые требования к себе, актриса все-таки поделилась откровенным снимком в купальнике. Поклонники звезды с восторгом отреагировали на него и отметили великолепную фигуру Муцениеце.

«Вы себя не бережете. Фигура - огонь», — высказались фолловеры.