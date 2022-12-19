«"Подсадил" меня на это»: 38-летняя Пересильд о развлечении с молодым любовником

Юлия Пересильд является одной из самых успешных актрис России. За свою карьеру девушка успела покорить не только театральную сцену, но и космическое пространство. Речь идет о нашумевшем проекте «Вызов», ради которого звезде пришлось освоить навыки пилота-космонавта. Актриса не скрывает своего трудолюбия и полной отдачи профессии. Вовсе не удивительно, что журналисты издания «Аргументы и факты» спросили у Юлии о том, как она расслабляется после рабочего дня.

Пересильд призналась, что фильм «Вызов» отнял у нее много сил и энергии, вот почему она решила пересмотреть свои взгляды на личное время. Если раньше звезда работала без отдыха и совсем не уделяла себе время, то теперь Юлия исправляет эти ошибки. «Я вдруг поняла, что к 38 годам я занималась всем на свете, кроме себя. Не знаю и своих хобби - не знаю, потому что я ничего не пробовала. Может быть, они и появятся», — пожаловалась звезда.

Тем не менее на помощь Пересильд пришел ее новый возлюбленный. 34-летний Михаил Тройник открыл девушке новое увлечение. «Он "подсадил" меня недавно на цигун», — сообщила актриса. Сама девушка призналась, что пока не обладает глубинными знаниями об этом направлении, но она изучает его и с интересом погрузилась в процесс.

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