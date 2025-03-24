Подруга Ковальчук рассказала, что мать Гарика Харламова угнетает актрису

Подруги беспокоятся за актрису Екатерину Ковальчук. Одна из них рассказала, что мать шоумена Гарика Харламова угнетает невестку и все решения принимаются при участии свекрови.

«Мы с девочками заметили, что она в последнее время начинает угасать. Как бы Катя ни говорила, что со свекровью они - как подруги, на самом деле она ее угнетает. Ни одно решение не может быть принято без ее участия», - сообщила подруга Telegram-каналу «Свита Короля».

По словам приятельницы, 31-летняя Екатерина может дать отпор при необходимости, но не в этом случае - девушка любит Харламова.

«Она очень любит Гарика, но если поссорится с его мамой, то он уйдет. А с нами хоть немного расслабилась, вспомнила, что такое - быть не под присмотром», - поделилась приятельница.

Ранее сообщалось, что мать Харламова покинула Россию с дочерью. Они направились в Германию, где живут родственники.