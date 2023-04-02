Подруга Костомарова пристыдила комментаторов, советующих эвтаназию

Роман Костомаров до сих пор находится на лечении, а публика поднимает вопрос о запрещенной в России эвтаназии. Подруга юности, юрист Елена Волохова высказалась по поводу тревожных новостей.

По ее словам, она пребывает в ужасе от комментариев в интернет-пространстве. До тех пор, пока у человека функционирует мозг и внутренние органы, он жив. Никаких мыслей об эвтаназии Костомарова и быть не может, пристыдила комментаторов Волохова.

«Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил. Все остальное — это уже сила духа. У Ромки она есть, и у него много друзей. И мы всем миром будем помогать ему вставать на ноги, на протезы», — тревожно сказала подруга фигуриста.

Елена призналась, что около 10 лет назад тоже лишилась ноги и руки из-за аварии. Однако это не мешает жить яркую, насыщенную жизнь, проводить время с детьми.

При этом, в России может появиться закон об эвтаназии, но он должен использоваться в тот момент, когда медицина бессильна. И это не случай Романа Костомарова.

«Давайте сейчас умертвим его. Чего он мучается?», — о таком неприемлемо даже думать, убеждена Волохова.