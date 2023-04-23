Подростки жестоко избили товарища за украденный вейп

Учащийся девятого класса устроил жестокую расправу товарищу за то, что тот украл его вейп.

Происшествие случилось близ Сыктывкара на лыжной базе «Строитель».

Тринадцатилетний школьник был обречён на самосуд со стороны восемнадцатилетнего «старшего» и его компании.

Совершеннолетний девятиклассник сначала избил парня, а потом пристегнул наручниками к одному из снарядов на спортивной площадке.

На этом каратель не остановился и нанёс обездвиженному подростку ещё несколько сокрушительных ударов ногами в корпус.

Свое поведение он объяснил тем, что «пацан украл курилку и должен быть наказан за это».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, семиклассника нашли и освободили прохожие.

Нападавшего задержали. Оказалось, он уже состоял на учёте у полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».