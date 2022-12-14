Подписчики засмеяли Ирину Шейк за внешний вид

Сейчас то время, когда в социальных сетях приходится быть особенно аккуратным. И касается это всех.

Даже если ты Ирина Шейк, следить за своими высказываниями и внешним видом приходится очень внимательно.

Недавно в микроблоге российской супермодели и экс-супруги голливудского красавца Брэдли Купера разразился настоящий скандал.

Виной тому стал внешний вид девушки, вроде бы как отвечающей за российский образ модной дивы за рубежом.

Шейк сейчас в Париже, позирует на фоне Эйфелевой башни в весьма откровенным пиджаке.

Однако, привлекла внимание подписчиков отнюдь даже не верхняя, а нижняя часть тела Ирины, в частности – носки Nike, которые она, по неизвестной никому причине, вдела в открытые туфли на шпильке.

“Ты можешь быть иконой стиля, но носки с босоножками тебе все равно никто не простит “, – иронизирует фоловеры.