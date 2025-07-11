Подольская рассказала, как Пресняков переодел певца Иракли на своей свадьбе

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали День семьи, любви и верности ярким выступлением в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они рассказали о своей второй свадьбе, которую решили устроить через 15 лет после росписи и торжества.

«Вы сейчас будете удивлены, но это была моя идея. Я же абсолютно ничего не помню из той свадьбы! Поэтому я был очень счастлив, когда так все осознанно, ловил каждый штрих – улыбки и взгляды», – поделился Пресняков.

Одним из самых запоминающихся моментов церемонии стало неожиданное выступление Дмитрия Маликова, который начал играть на белом рояле прямо у алтаря. А вот Иракли чуть не нарушил праздничную атмосферу: он появился на торжестве последним, да еще и в синем костюме, вопреки белому дресс-коду.

«Вова так на него наругался! Отдал ему свои штаны, футболку и переодел его», – вспомнила Наталья, смеясь.

Особой гордостью Подольской стало то, что она смогла надеть свой первый свадебный наряд спустя 15 лет. Обычно дамы не влезают в платья с такой разницей во времени.

Пара вспомнила историю знакомства. Оно произошло на съемках проекта «Большие гонки».

«Помню, там было много кавалеров, флирт в воздухе витал, и я не знала, кому отдать предпочтение. И вдруг появляется Володя. Я иду по трибуне и слышу: "Наталья, садитесь здесь". Я обалдела – Пресняков знает мое имя! Тогда впервые четко услышала внутренний голос: "Знакомься, это твой будущий муж"», – поделилась певица в эфире «Авторадио».

Отдельно пара поговорила о детях. Владимир, отец троих сыновей, признался, что дети для него – главный приоритет. На вопрос о возможной дочке супруги ответили: «Очень хотим. Как Бог даст!»

Вечер завершился музыкальными номерами: Пресняков исполнил хиты «Ты у меня одна», «У тебя есть я» и «Все нормально», а Подольская представила «Береги», «Такую сильную любовь» и «Конечно, да!». Финальным аккордом стало их совместное исполнение песни «Любовь» — символичного завершения праздника в честь крепкой семьи.