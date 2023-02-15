«Подобное недопустимо»: семейный психолог Сатья Дас принес извинения избитой женщине

Сатья Дас работает на поприще авторской психологии уже 17 лет.

Известно, что он проводит лекции и выступает с курсами женской психологии по всему миру. Однако случай, произошедшей на одном из недавних выступлений, рискует поставить всю карьеру «семейного» психолога под угрозу.

Напомним, что пятидесятилетний мужчина, не сдержав эмоции, напал с кулаками на одну из своих слушателей, сидящую в третьем ряду.

Многие гадали: осознает ли Сатья свой поступок, или начнет оправдываться. И вот, спустя несколько дней, гуру всё же выступил с официальными извинениями адрес потерпевшей.

«Что бы там ни было, в любых обстоятельствах подобное недопустимо, – написал Сатья в соцсетях, – я сожалею о случившемся. Мы вместе с моей командой приносим извинения. Поверьте, это будет начало нового роста для всех нас».