«Подобное недопустимо»: семейный психолог Сатья Дас принес извинения избитой женщине
55-летний психолог Сатья Дас выступил с извинениями в адрес избитой им жещины.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Satya457»
Сатья Дас работает на поприще авторской психологии уже 17 лет.
Известно, что он проводит лекции и выступает с курсами женской психологии по всему миру. Однако случай, произошедшей на одном из недавних выступлений, рискует поставить всю карьеру «семейного» психолога под угрозу.
Напомним, что пятидесятилетний мужчина, не сдержав эмоции, напал с кулаками на одну из своих слушателей, сидящую в третьем ряду.
Многие гадали: осознает ли Сатья свой поступок, или начнет оправдываться. И вот, спустя несколько дней, гуру всё же выступил с официальными извинениями адрес потерпевшей.
«Что бы там ни было, в любых обстоятельствах подобное недопустимо, – написал Сатья в соцсетях, – я сожалею о случившемся. Мы вместе с моей командой приносим извинения. Поверьте, это будет начало нового роста для всех нас».