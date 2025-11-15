«Подменяют вечное искусство шоу-бизнесом»: Вика Цыганова заявила об уничтожении культуры в России

Певица Вика Цыганова сделала заявление об уничтожении «настоящей» культуры в России. В своем Telegram-канале артистка резко осудила награждение звезд с сомнительной репутацией и возмутилась, что в обществе сейчас пропагандируется «тотальное невежество».

По мнению Вики Цыгановой, граждане современной России «забыли свои корни», а в стране больше не пропагандируются истинные ценности. Певица подчеркнула: вместо искусства люди вынуждены наблюдать за тем, что сейчас творится в мире шоу-бизнеса с его скандалами и провокациями.

«Произошла страшная подмена понятий!.. <…> Современная культура пропагандирует лишь тотальное невежество и дикую самость. В кругу семьи больше не поются народные, патриотические песни, песни военных лет… А ведь именно голос будит гены. У людей забирают их души, подменяя вечное искусство их предков тем, что сейчас, если хотите, называется шоу-бизнесом. То, что сейчас происходит, вполне можно назвать даже расчеловечиванием нашего народа», — заявила Вика Цыганова.

Артистка в очередной раз напомнила о том, что почетные награды в стране вручают знаменитостям с сомнительным творчеством. Вика Цыганова убеждена: это лишь ускоряет уничтожение культуры в РФ.

«Награждение сомнительных лиц за заслуги, о которых никто не знает, и за труды, которых никто не видел, — это еще один шаг к уничтожению настоящей культуры России», — заключила певица.

Ранее Вика Цыганова заявила об отсутствии мозгов у певицы Кристины Орбакайте, отметившей Хэллоуин в США: «Такие люди вроде крестились, венчались, показывали нам это. Где же тогда ценности?»