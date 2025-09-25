«Подарила столько радости, и все резко оборвалось»: Прохор Шаляпин скорбит по жене, умершей 4 года назад

Артист Прохор Шаляпин почтил память умершей жены Татьяны Дэвис. Женщина скончалась 4 года назад, но блогер до сих пор тоскует по ней.

На своей странице в соцсети Прохор опубликовал архивные фото с Татьяной и напомнил поклонникам о песне, которую написал для нее. Артист признался, что практически никогда не поет ее на выступлениях, потому что ему просто тяжело.

«Стараюсь об этом не думать, а то накатывает необъяснимая тоска. Подарила столько радости, ярких моментов и все резко оборвалось. Песню эту нигде не пою практически, ком в горле мешает каждый раз», - рассказал Шаляпин.

Напомним, что Татьяна скончалась практически сразу после свадьбы с Прохором. Их торжество пришлось на пик коронавируса, и женщина заболела. Справиться с недугом она так и не смогла. Блогер довольно тяжело переживал смерть жены. Даже спустя годы он продолжает вспоминать Дэвис и рассказывать, как им было хорошо вместе.

Ранее Прохор Шаляпин оправдался за повышение гонораров.