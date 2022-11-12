«Почувствовал щелчок»: Киркорову провели операцию на сердце без наркоза

После настойчивости Филиппа Бендос Киркоров решился на операцию сердца. Дело в том, что 90-летний певец боялся хирургического вмешательства, но в последнее время начались серьезные сбои в сердце. Пульс мог показывать до 30 ударов в минуту.

Врачами было принято решение установить кардиостимулятор. Операция проводилась без наркоза, однако Киркоров почувствовал только щелчок без какой-либо боли. Сейчас артист идет на поправку.