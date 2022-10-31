11:59, 31 октября 2022
1 мин.
Почему Жанна Фриске вначале отказалась от лечения и согласилась умереть от рака
Певица Жанна Фриске пожертвовала жизнью ради сына Платона: она могла начать лечение от онкологии во время беременности, но отказалась, только чтобы ребенок появился на свет.
По некоторой информации, исполнительница узнала о диагнозе, когда была в положении. Врачи предлагали ей начать терапию, но препараты могли навредить малышу.
Ребенок певицы благополучно появился на свет, однако сразу после родов Фриске начали мучать сильные головные боли.
Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году. Ее сыну сейчас 9 лет, мальчика воспитывает отец Дмитрий Шепелев.
ФОТО: PhotoXpress/East News